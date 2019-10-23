Tashih-i Huruf kursu başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde, Sivas'ta ilk defa açılan Tashih-i Huruf kursunun ilk dersi, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla mülakat yoluyla seçilen 20 din görevlisi, Kadıburhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezinde Tashih-i Huruf kursu derslerine başladı.

Kursun ilk dersinde konuşan Müftü Yusuf Akkuş, ülkemizde çeşitli illerde açılan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önemli kurslarından olan Tashih-i Huruf kursunun Sivas‘ta düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kursa gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı din görevlilerine teşekkür eden Müftü Akkuş, “Bizler toplumda önder olarak hakkın ve hakikatin sesini yükseltmek, rabbimiz kitabını ve güzel ahlakı öğretmek, milletimizi ve medeniyetimizi en güzel şekilde temsil etmekle görevlendirildik. Bu görevi en güzel biçimde yerine getirmekle mesulüz, bu kurslar sayesinde görevimizde başarı sağlayacağız, sizlere de göstermiş olduğunuz gayretlerden dolayı tekrar teşekkür ederim” dedi.

Haftada 28 saat olarak 6 ay devam edecek olan Tashih-İ Huruf kursunu başarıyla tamamlayan görevliler belge almaya hak kazanacak.