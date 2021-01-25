Tatilciler kısıtlamanın ardından oraya akın etti

Uzaktan eğitime verilen 3 haftalık ara ve sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tatilciler Yıldız Kayak Merkezi'ne akın etti.

Uzaktan eğitime verilen 3 haftalık ara tatilcilerin kayak merkezlerini tercih etmelerine neden oldu. 3 hafta tatilinin hemen ardından 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının da sona ermesiyle Sivas'ta bulunan Yıldız Kayak Merkezi tatilci akınına uğradı. Türkiye'nin en ideal pislerine sahip olan, en genç ve en ekonomik kayak merkezinde tüm oteller doldu.

Geçtiğimiz hafta yağan karla birlikte kayak merkezinde kar kalınlığının 90 santimetreyi aşması kayak tutkunları için güzel bir fırsat oluşturdu. Tesiste çoğu pistler ve taşıma sistemleri aktif hale getirildi. Acemi pistlerinin yanında kapalı buz pistleri de tercih edildi.

Özellikle çevre illerden de gelen vatandaşlar pistlerde kayak ve snowboardlarla, kimileri ise kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Öte yandan Sivas Valiliğinin destekleriyle yapılan Bungalov evlerde ise vatandaşlar aileleriyle birlikte izole bir ortamda vakit geçirmenin keyfine vardı.

Aileler karne ödülü olarak çocuklarını kayak merkezine getirdiklerini ifade ederken, çocuklar ise karda kızak yapmanın keyifli ve eğlenceli olduğunu söyledi.