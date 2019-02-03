İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatilciler Yıldızdağı'na akın etti

Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi sömestir tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.


Sivas'ta bulunan Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi, 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı ve uygun hava koşulları ile kayakseverlerin akınına uğradı. Pistler, Sivas ve Tokat başta olmak üzere çevre illerden gelen kayakseverler ile doldu taştı. Teleski, telesiyej ve yürüyen bantların önünde uzun kuyruklar oluştu. Özellikle hafta sonu tesis kapasitenin üzerinde hizmet verdi. Pazar günü 10 binden fazla kişi telesiyeji kullandı. Yıldızdağı'ndan memnun ayrılan kayakseverler, “Pistler ve hava çok güzel. İşletme hizmetleri de çok güzeldi. Bizler için güzel bir tatil oldu” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.