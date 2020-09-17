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Tavukları ağzı ile besliyor

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının tıpkı kuşun yavrularını beslediği gibi ağzı ile tavuklarını beslemesi görenlerin içini ısıtıyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının tıpkı kuşun yavrularını beslediği gibi ağzı ile tavuklarını beslemesi görenlerin içini ısıtıyor.


Şarkışla ilçesi Cemel beldesinde yaşayan 85 yaşındaki Selvinaz Aydemir, hayvan sevgisiyle dikkat çekiyor. Hayvansever yaşlı kadının çok sevdiği tavuklarını adeta bir kuşun yavrularını beslediği gibi beslemesi görenleri şaşırtıyor. Kabuğundan ayırdığı çekirdeği ağzı ile tavuklarına yediren yaşlı kadının çekilen videosu izleyenlerin içini ısıtıyor. Yaşlı kadının sosyal medyada paylaşılan videosu bir çok kişi tarafından izlendi.

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