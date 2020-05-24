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Tedavi için hastaneye götürüleceği sırada, yere düşüp öldü

Sivas’ta cezaevinde rahatsızlanan mahkum ambulansın gelmesini beklerken yere yığıldı.

Sivas'ta cezaevinde rahatsızlanan mahkum ambulansın gelmesini beklerken yere yığıldı. Kafasını zemine vuran şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre koğuşta rahatsızlanan O.Y. (48) adındaki mahkum hastaneye götürülmek üzere mahkum bekleme odasına getirildi. Burada ambulansın gelmesini bekleyen mahkum iddiaya göre aniden yere yığılarak kafasını zemine vurdu. Durumu gören koruma memurları 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansın gelmesiyle Numune Hastanesine kaldırılan mahkum tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden mahkumun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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