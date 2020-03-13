‘Tedbiri halk olarak almalıyız'

Dr. Nilüfer Tuğut, Dünya Sağlık Örgütünün korona virüsü hakkında bilinen yanlış bilgileri açıkladığını ifade ederek, halkın kulaktan duyma bilgilere değil, sağlık ekiplerince yapılan uyarılara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Nilüfer Tuğut yaptığı yazılı açıklamada, korona virüsünün bulaşıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemekte olduğunu söyleyerek, “Dünya Sağlık Örgütünün korona virüsü hakkında bilinen yanlış bilgileri açıkladı. Bulaşıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Daha ciddi vakalarda pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm görülebilir. Dünya Sağlık Örgütü, yazılı ve görsel basında korona virüsü ile paylaşılan yanlış bilgilerin olduğunu ve kanıt temelli çalışmaların yetersiz olduğunu vurgulayarak doğru bilgileri paylaşmıştır. korona virüsü sıcak nemli yerlerde bulaşmaz. Diye söylentiler vardır. Bu bilgiler kesinlikle yanlıştır. Çünkü korona virüsü sıcak nemli yerlerde de bulaşabilir. “Antibiyotikler korona virüsü tedavisine etkilidir.” Diye söylemler vardır. Bu bilgide yanlıştır. Doğrusu ise, Antibiyotikler korona virüsü tedavisine etkili değildir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu nedenle halkımızın kulaktan dolma bilgilere değil, Dünya Sağlık örgütünün yayınladığı genelge doğrultusunda hareket edilmesini istiyoruz” dedi.

Halkın paniğe kapılmaması gerektiğini de belirten Tuğut, “El hijyenine dikkat etmenin, sık aralıklarla elleri en az 20 saniye sabun ve su ile yıkamanın; sabun ve su olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmanın; özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra elleri mutlaka yıkamanın, çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmanın, enfekte olduysanız eğer, mesafeyi korumanın, öksürürken, hapşırırken tek kullanımlık kağıt mendil ile ağzın ve burnun kapatılmasının; kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasının, ellerin yıkanmasının; gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçınmanın, enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeylerin dezenfekte edilmesinin, et, yumurta gibi hayvansal gıdaların iyice pişirilmesinin, hasta kişilerin mümkünse kalabalık yerlere girmemesinin, eğer girmek zorunda kalınıyorsa, ağız ve burnun kapatılmasının, mümkünse tıbbi maske kullanılmasının önemli olduğunu belirtmiştir. Bizler de halk olarak bu uygulamaları yaptığımız takdirde, kesinlikle bu virüsün üstesinden gelebileceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.