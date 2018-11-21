Tehditle para isteyenlere suçüstü

Sivas'ta tehdit ve nitelikli yağma suçuna karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğüne müracaat eden O.E. ve K.B. birkaç kişinin kendilerinden zorla para talep edildiğini iddia etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şahıslardan zorla para talep eden şüpheliler F.D. (33), H.G. (31) ve U.D'yi (33) teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheliler polis tarafından seri numaraları alınmış 5 bin lirayı O.E. ve K.B.'den aldıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerden F.D. emniyetteki ifadesinden O.E. ve K.B.'nin daha önce dayısını evlenme vaadiyle dolandırdığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D, H.G. ve U.D, "yağma" iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.