İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tehditle para isteyenlere suçüstü

Sivas’ta tehdit ve nitelikli yağma suçuna karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta tehdit ve nitelikli yağma suçuna karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğüne müracaat eden O.E. ve K.B. birkaç kişinin kendilerinden zorla para talep edildiğini iddia etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şahıslardan zorla para talep eden şüpheliler F.D. (33), H.G. (31) ve U.D'yi (33) teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheliler polis tarafından seri numaraları alınmış 5 bin lirayı O.E. ve K.B.'den aldıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerden F.D. emniyetteki ifadesinden O.E. ve K.B.'nin daha önce dayısını evlenme vaadiyle dolandırdığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D, H.G. ve U.D, "yağma" iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.