Tek odada 11 kişi yaşamaya çalışıyorlar

Sivas'ta bir aile maddi imkansızlıklardan dolayı evin tek odasında 11 kişi yaşamaya çalışıyor.

Derya ve Şekip Şahin çifti 9 çocuğu ile birlikte bir süre önce memleketleri Tokat'tan Sivas'a gelerek burada bir ev tuttu. Hurdacılık yapan baba, Şekip Şahin geçirdiği trafik kazası sonrası Ankara'ya tedavi olmaya başladı. Eşi ve 9 çocuğu ise Altuntabak Mahallesinde 325 liraya kiraladıkları 2 odalı derme çatma evde yaşam mücadelesi veriyorlar. Aile diğer odaların soğuk ve bakımsız olmasından dolayı tek odada 10 kişi yaşamaya mecbur kaldı. Tuvalet ve banyosu olmayan evde, temizlik bakımlarını gideremeyen aile soğuktan donan suları akmadığından dolayı yaklaşık 20 gündür banyo yapamıyor. Aile kışlık yakacak ihtiyacını Sivas Valiliğinden aldığı kömür yardım ile sağlarken gıda ihtiyacını ise çevredeki yardım sever vatandaşlar tarafından karşılıyor. Sağlıklık koşullarda yaşam mücadelesi veren aile yardım bekliyor.

11 kişi bir odada kalıyor

Anne Derya Şahin evin bir odasında 11 kişi yaşadıklarını belirterek, " Durumumuz yok. Benimde 9 tane çocuğum var. Eşim kaza geçirdi Ankara'da hastanede yatıyor. Tek bir sobamız var ve 11 kişi bir odada kalıyoruz. Çoluğum çocuğum aç ve susuz. Gıdaya, paraya, her şeye ihtiyacım var. Eşim kaza yapmadan önce hurdacılık ve pazarlamacılık yapıyordu ama kazayı yaptık yapalı durumumuz kötü oldu. Oğlum işe girdi ama yaşı tutmadığı için işten tekrar çıkardılar. Oda hastanede, mide kanaması geçirdi. Sadece sağdan soldan erzak geliyor. Sadece 2 ton kömür yardımında bulundu devlet ve gıdamızı da ablalar getiriyor. Benim istediğim sadece 1 ev, 11 kişi bir odada kalıyoruz ve eve ihtiyacımız var. Evde sular kesik soğuktan dolayı buz tuttu. Evde cam yok, sular yok perişan haldeyiz. Evin 2 odası var ama farelerle dolu olduğu için kalamıyoruz. Sadece 1 odada kurulu soba 11 kişi de çocuklarım ile birlikte burada yaşıyorum"dedi.