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Tekeri patlayan araç takla attı: 2'si ağır 5 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde tekerleği patlayan aracın takla atması sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde tekerleği patlayan aracın takla atması sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Gürün ilçesi Pınarbaşı mevkisinde meydana geldi. Kayseri- Malatya karayolunda, Malatya istikametine gitmekte olan D.G.(41) yönetiminde ki 34 ANJ 451 plakalı otomobilin tekerleğinin patlaması sonucu araç takla attı. Araçta bulunan sürücü D.G., eşi G.G.(32) ve çocukları; K.G. (9), A.G.(15), N.G.(11) yaralandılar. Yaralılar ambulanslar ile Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan G.G. ve N.G. Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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