Teknolojik bağımlılık aile ve okul başarısını etkiliyor

Sivas Medicana Hastanesi doktorlarından Psikolog Kerime Begüm Özkaya, Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulunda teknolojik bağımlılık konulu, öğretmenler ve velilere yönelik bir seminer düzenledi. Özkaya, son dönemlerde artan teknolojik ve sosyal medya bağımlılığının zararlarından bahsetti.

Özkaya teknolojik bağımlılığın anaokulu yaşlarının dahi altına düştüğünü belirterek “Son yıllarda artık 2-3 yaşından itibaren çocuklar telefon ve tablet bağımlısı haline geldi. Uzun vadede birçok soruna neden olacak bu bağımlılık başta aile hayatı olmak üzere okul hayatında ki başarıyı da ciddi oranda etkiliyor. Belki çocuğu sakinleştirmek için belki kendi işinizi daha rahat yapabilmek için çocukları tablet ve telefonla verilmemeli. Tamamen uzak kalmasını elbette istemiyoruz fakat yaş grubuna göre günde sadece belli saat müsaade edilmeli.” dedi.

Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu Müdürü Damla Bilici, “Velilerimiz bilinçlendirmek adına zaman zaman böyle etkinlikleri, seminerleri düzenliyoruz. Bugün çok önemli bir konuyu işlemiş olduk, bu anlamda bizi yalnız bırakmayan velilerimize ve Medicana Sivas Hastanesi'ne teşekkür ederiz” dedi.