Teknolojinin bilim kanadı Sivas'ta buluştu

Sivas'ta gerçekleştirilen 13. Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi buluşmasında Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin ev sahipliğinde, 13. Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi buluşması Kadı Burhanettin Salonunda başladı. İki gün sürecek buluşma saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmalarında söz alan Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye'nin 2023 hedeflerine değinerek, “Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümü olan 2023 yılında Dünyanın güçlü ekonomileri arasında yer alabilmek için zamanı çok iyi kullanmamız lazım adeta koşmamız lazım. Ekonomide güçlü ülkeler hızını arttırırken bizim daha çok koşmamız gerekecek. Bu nasıl olacak? Hafif ama pahada ağır ürünler geliştirmemiz lazım. Katma değeri yüksek ürünler üretmemiz lazım. Hiç unutmam 96 yılında 1 cep telefonu bir römork arpa fiyatına satılıyordu” dedi.

“Ölüm vadisinden çıkmamız lazım”

Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise yaptığı açılı konuşmasında, Türkiye'nin ölüm vadisinden çıkması gerektiğini ifade edip, “2023 vizyonumuz arasında olmasa olmazlar arasında ne var diye baktığımızda, katma değeri yüksek ürün üretmemiz, bu üretimi kaliteli bir şekilde gerçekleştirmemiz ve iyi pazarlar oluşturmamız gerekiyor. Dünya'nın her yerinde bahsedilen bir ‘ölüm vadisi' olgusu var. Bu ölüm vadisi, insanı ne olduran ne öldüren, standart bir yaşam sürmesine imkan veren ama bir adım ileriye gitmesini de engelleyen bir vadi. Bütün gelişmiş ülkeler bunu yaşadı. Bu ölüm vadisinden çıkmak için ciddi çabalar gösterdiler. Türkiye, 10 bin dolarlık milli geliri ile bu çabayı gösterebilecek bir ülke. Burada üniversitelere iş düşüyor. Bilgiden pazara giden yol içerisinde altını doldurmamız gerekiyor. Burada araştırma, endüstri, şirketler ve diğer ilgili yapılarla iş birliği içerisinde çalışmamız gerekiyor. Teknolojiyi, nitelikli ürünü, nitelikli üretimi gerçekleştirmemiz ve Türkiye'nin bu 10 bin dolar girdabından kurtulması için topyekun çalışma yapmamız lazım.”şeklinde konuştu.