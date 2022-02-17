Telefon direğine tırmanan vaşağı “gel pisi pisi” diye çağırdı

Bir zamanlar doğada nadir görülen ve neslinin tükenmekte olduğu düşünülen vaşaklarla şu günlerde Sivas'ta sıklıkla karşılaşmak mümkün. Yırtıcı türler arasında yer alan ve kendini gizleme özelliği ile bilinen bu tür, artık çekinmeden yerleşim yerlerine kadar giriyor.

Sivas'ın Hafik ilçesi Tuzhisar köyünde görüntülenen vaşağın başına gelen ile kedileri anımsattı. Köpeklerden korkan vaşak bir telefon direğine tırmanarak beklemeye başladı. Vaşağı fark edenler köpekleri uzaklaştırıp direkten indirebilmek için “gel pisi pisi” şeklinde seslendi.

Yasin Durna, o anları şu sözlerle anlattı: “Geçtiğimiz günlerde arazide gezerken direğin üzerinde bir başak gördük. Köpeklerden korkup oraya çıkmıştı. Biz de köpekleri oradan uzaklaştırdık, vaşakta direkten inip gitti."