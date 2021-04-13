Teması sıfıra indirmek için Ramazan kolisi başvuruları whatsapp üzerinden alınıyor

Sivas Belediyesi, Covid-19'un etkisini hissettirdiği Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmuyor. Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği, ailelere temel ihtiyaç malzemelerini temassız bir şekilde ulaştırıyor. Hayat Ağacı Derneği, Ramazan ayına özel hazırladığı gıda kolilerinin başvurularını teması sıfıra indirebilmek için whatsapp üzerinden alıyor. Sivas Belediyesi'ne Ramazan kolisi için başvuran ve yardıma ihtiyacı olduğu anlaşılan ailelerin gıda kolileri ekipler tarafından evlerine bırakılıyor. Hayat Ağacı Derneği içerisinde hizmet veren paranın geçmediği market Gıda Bankası'ndaysa ihtiyaç sahibi aileler ücretsiz alışveriş yapıyor.

Sivas Belediyesi'nin Ramazan ayında yaptığı yardım çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, “Yeniden 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Hayat Ağacı Derneği iş birliğinde yürüttüğümüz sosyal yardım faaliyetlerini 12 ay yardım yapan bir esasta çalışmamıza rağmen Ramazan ayının kendi içerisinde özel bir kampanyası bir çalışması vardır. Her yıl düzenli olarak yaptığımız Ramazan çalışmalarını bu yıl biraz daha hassasiyetle yürüttüğümüz bir dönemden geçiyoruz. 2020 yılında ülkemizde de kendini gösteren korona virüs ile mücadele kapsamında geçen yıl ramazanda yaptığımız gibi bu ramazanda biraz daha fazla gayrette ve hassasiyette yürütmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl 5 bin ailemize yardım kolisi ulaştırdığımız bir ramazan geçirmiştik. Bu yılda bütün ailelere cevap verme maksadıyla sistemli bir şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. 5 Nisan itibariyle ailelerimize yardım kolilerimizi ulaştırmaya başladık. Yardımlarımız Ramazan içerisinde devam edecek. İnsanların ihtiyaç duyduğu evlerinde sahur iftar yapabilecekleri bütün yiyecek malzemelerini, temizlik malzemelerini temin etme konusunda gerekli hassasiyeti gayreti gösteriyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Hayat Ağacı Derneğimizin personelleriyle beraber bütün ailelerimizin evlerine tek tek gıdalarımızı ulaştırıyoruz” dedi.

Başkan Yardımcısı Duman, teması önlemek için başvuruları whatsapp üzerinden aldıklarını belirterek, “Ailelerimizden whatsapp ihbar hattımıza aldığımız müracaatlarımızı hızlı bir şekilde değerlendirip tekrar evin adresine yardım kolilerini bırakarak yürüttüğümüz bir çalışmayı esas aldık. Malum pandemiden dolayı insanların sokağa çıkmalarını en aza indirmek hem yaşanacak sorunları daha aza indirmek amacıyla böyle bir usul belirledik. Ailelerimizden whatsapp numaralarımıza kimlik fotokopilerini ya da TC kimlik numaralarını yolladıkları taktirde onların sosyal incelemesini gerçekleştiriyoruz. Eğer yardıma ihtiyaçları olduğu tespit edilirse götürüp adresine yardım kolilerini erzaklarını bırakıyoruz. Ramazan'ın kendi içerisinde bereketi vardır. İnanıyorum ki bizim ilimizde ve ülkemizde hiç kimse ne iftar sız nede sahursuz kalmayacaktır. Geçtiğimiz ramazan ayında 5 bin aile gibi bir rakama ulaşmıştık. Yine hedefimiz yaklaşık o seviyede Sivas'ta yardıma muhtaç aile potansiyeli belli yine tahminimizde o seviyede olacaktır ama şöyle de bir kıstasımız yok 5 bin 1 inci aileye de vermeyelim gibi bir şey söz konusu değil. Bütün müracaat eden aileler yardıma muhtaç olduğu tespit edildiği sürece bu sayı 5 binse 10 binse 15 binse 20 binse ne kadarsa Sivas Belediyesi olarak bunun tamamına cevap verebilecek hazırlığa sahibiz şuanda” dedi.