Teniste çalışmalar tam gaz

Bu kapsamda tenis çalışmaları Hacı Mehmet Sabancı Lisesi Spor Salonu'nda antrenör Tuğçe Kartal yönetiminde aralıksız sürüyor. İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan yıldız ve genç sporcular, antrenmandaki performanslarıyla göz doldurdu.

Tenis antrenörü Kartal, antrenmanların aralıksız devam ettiğini söyleyerek, sporcuları iyi bir şekilde yetiştirdiklerini ifade etti. Sivas'taki tenisin altyapısının sağlam olduğunu ifade eden Kartal, tüm çocukları ve gençleri tenis oynamaya davet etti.