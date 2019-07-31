İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Teniste çalışmalar tam gaz

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği tarafından organize edilen tenis yaz okulu antrenmanları devam ediyor.


Bu kapsamda tenis çalışmaları Hacı Mehmet Sabancı Lisesi Spor Salonu'nda antrenör Tuğçe Kartal yönetiminde aralıksız sürüyor. İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan yıldız ve genç sporcular, antrenmandaki performanslarıyla göz doldurdu.


Tenis antrenörü Kartal, antrenmanların aralıksız devam ettiğini söyleyerek, sporcuları iyi bir şekilde yetiştirdiklerini ifade etti. Sivas'taki tenisin altyapısının sağlam olduğunu ifade eden Kartal, tüm çocukları ve gençleri tenis oynamaya davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.