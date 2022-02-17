Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı

Sivas'ta dondurucu soğukta yol kenarına terk edilen Pitbull ırkı köpek Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Porsuk yol ayrımında yol kontrolü yaptıkları sırada yürek sızlatan bir olayla karşılaştı. Jandarma ekipleri dondurucu soğukta yol kenarında terk edilmiş Pitbull ırkı bir köpek olduğunu fark ettiler. Ekipler konuyu Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına bildirdi. Kar ve soğuktan etkilenen Pitbull ırkı köpeğin karnını doyuran Jandarma ekipleri köpeği bulunduğu bölgeden alarak barınağa teslim etti.