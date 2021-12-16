Termik santralde korkutan yangın

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan termik santralde bir trafoda meydana gelen patlama, yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi dışında bulunan termik santral sahasındaki bir elektrik trafosunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafo yanmaya başladı. Trafodan yükseler alevler paniğe neden oldu. Durum hemen Kangal Belediyesi İtfaiyesine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.