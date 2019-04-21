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Terminalde unutulan kutu paniğe neden oldu

Sivas’ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan kutu paniğe neden oldu.

Sivas'ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan kutu paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre olay, saat 22.00 sıralarında Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Otogarın çıkış kapısı kısmında bantlanmış bir şekilde duran kutu, bomba olabileceği ihtimali üzerine polise ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayı izleyen meraklı vatandaşları da uzaklaşmaları konusunda uyardı. Çevrede önlem alarak bir süre araştırma yapan polis ekipleri kutunun sahibini bulmak için uzun süre çaba sarf etti.


Yaklaşık 1 saat sonra olay yerine gelen kutunun sahibi polis eşliğinde kutuyu açtı. Paniğe neden olan kutunun içinden bilgisayar parçaları çıktı. Ekipler ise kutuyu kontrol ettikten sonra kutuyu sahibinin almasına izin verdi. Kutu fünye ile patlatılmadan yetişen sahibi kutuyu alıp uzaklaştı. Otobüs terminalde bulunan yolcular ise rahat bir nefes aldı.

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