İhlas Haber Ajansı

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Termometreler eksi 7 dereceyi gösterdi, gölün yüzeyi kısmen buz tuttu

Soğuk havanın etkisi altına giren Sivas’ta Serpincik göletinin yüzeyi kısmen buz tuttu.

Soğuk havanın etkisi altına giren Sivas'ta Serpincik göletinin yüzeyi kısmen buz tuttu.


Anadolu'nun en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Kentte bu sabah termometreler sıfırın altından 7 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle kent merkezine uzaklığı 10 kilometre olan Serpincik göletinin yüzeyi kısmen buz tuttu. Ağaç dalları ve bitkilerin yüzeyinde de kırağı oluştu. Vatandaşlar sabah saatlerinde havanın soğuk olduğu fakat eski kışların olmadığını söyledi.


Serpincik Köyü sakinlerinden Resul Kale, soğukların etkisini göstermeye başladığını söyleyerek, “Hava sıcaklığı eki 7 dereceyi gösterdiği için Serpincik göletinin yüzeyi bu tutmaya başladı. Eski kışlar olmasa da soğuklar etkisinin göstermeye başladı. Gündüzler havalar iyi ama geceleri soğuk etkisini gösteriyor. Bu senede bu göl buz tuttu” dedi.

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