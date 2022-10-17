İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ters dönen otomobilden çıkıp olay yerinden kaçtı

Sivas’ta kaza yaptıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü, yaralı halde olay yerinden kaçtıEdinilen bilgilere göre kaza, Fatih Mahallesi 22.

Sivas'ta kaza yaptıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü, yaralı halde olay yerinden kaçtı


Edinilen bilgilere göre kaza, Fatih Mahallesi 22. Sokak'ta meydana geldi. M.Ç.D. idaresindeki 55 GP 343 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 06 AS 8280 plakalı BMW marka otomobil ile sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 AS 8280 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 58 ACT 459 plakalı Volkswagen marka otomobile çarpıp ters döndü. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 06 AS 8280 plakalı otomobilin sürücüsünün yaralı bir şekilde halde olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.