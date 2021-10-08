Teşekkür belgesi ile onurlandırıldılar

Sivas'ta, İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 2021 yılı içerisinde düzenlenen etkinlik ve projelerde görev alan din görevlileri ile Türkiye Diyanet Vakfı Sivas Şubesi gönüllülerine teşekkür belgesi verildi.

Kadı Burhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezinde düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, çalışma ve gayretleriyle öne çıkan personele ve gönüllülere teşekkür etti.

Akkuş; “Gençlik çalışmasından, cami ve Kur'an kursu hizmetlerine kadar birçok alanda gayretlerini ortaya koyan din gönüllerimizden Allah razı olsun. Türkiye Diyanet Vakfımızın adına yapılan çalışmalarda emeklerini esirgemeyen gönüllülerimiz bizlerin görünmeyen kahramanlarıdır. Yüce Rabbim emeklerini zayi etmesin. Vatanımız, milletimiz ve gençlerimizin için her daim çalışmaya, çabalamaya gayret edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Din Görevlileri Arası Bilgi Yarışmasında dereceye giren, 2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları arası düzenlenen futbol turnuvasına katılan ve farklı alan ve projelerde etkin rol oynayan din görevlilerine ve gönüllülere hediye, plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.