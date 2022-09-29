Test ve analizler için akademik ortaklık

Sivas ve çevre illerde Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Müdürlüklerine bağlı testler ve analizler Cumhuriyet Üniversitesi 'inde yapılacak.

2011 yılında Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulan İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTAM) tıp, eczacılık ve sağlık alanında yapılanan çalışmaları ile adından sıkça söz ettiriyor. Tıp, eczacılık ve sağlık alanlarının yanında CÜTAM bünyesinde bulunan gelişmiş Test ve Analiz cihazları Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Müdürlüğüne bağlı testlerin ve analizlerin yapılmasında destek sağlayacak. CÜTAM bu destek ile kamu veya özel sektörden gelecek testlere akademik el değmesi için örnek teşkil etmiş olacak. Bu anlaşma çerçevesinde CÜTAM binası konferans salonuna gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan CÜTAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet şimşir, “Burada ki en büyük görevlerimizden bir tanesi kamudan veya özel sektörden gelecek test, analiz malzeme denetimi, üretim sürecinde malzeme karakterizasyonuyla birlikte test ve analizlerini gerçekleştirmek” dedi.

“Test ve analiz konusunda bütün kamu kurum ve kuruluşlarına açığız”

Prof. Dr. Mehmet Şimşir, bu toplandı ki amaçlarının, kamu sanayi iş birliği adına ortam oluşturmak olduğunu belirterek, “CÜTAM olarak bizim verebileceğimiz destekler, test ve analizler adına konuşma yapmak. Bu anlamda CÜTAM' dan bahsedecek olursak 2011 yılında devlet planlama teşkilatı döneminde DPT projesiyle kurulmuş bir merkezdir. Burada 10 bin metrekare kapalı alanımız var. 114 laboratuvarımız, konferans salonu ve derslikler halinde bir kompleks halinde bulunmaktadır. Burada ki en büyük görevlerimizden bir tanesi kamudan veya özel sektörden gelecek test, analiz malzeme denetimi, üretim sürecinde malzeme karakterizasyonuyla birlikte test ve analizlerini gerçekleştirmek. Bununla birlikte burada bulunan araştırmacılarımız araştırmacılar özel ve üniversitemiz içerisinde olana araştırmacılardır. Burada ne gibi çalışmalar yapılıyor denilirse, tıp, eczacılık, sağlık alanında çalışmalar yapılıyor. Bunun yanında yeni nesil DNA dizilimi cihazımız var. Bu cihazda Türkiye de bulunan bütün üniversitelere hizmet veriyor. Bununla birlikte kaplama ve savunma sanayisi alanında da çalışmalar var. Buraya özel sektörden gelen bio uyumluluk için gelen ürünlerin de testleri yapılıyor. Bu anlamda hem Sivas'a hem çevre illerde ki firmalara ve kamu kurumlarına hizmet vermek için burada bulunuyoruz. Alt yapımızı bu yönde yönlendiriyoruz. ASPİLSAN gibi şirketlere de burada hizmet veriyoruz. Dolayısıyla biz test ve analiz konusunda bütün kamu kurum ve kuruluşlarına açığız. Biz bu test ve analizleri belirli standartlara uygun olarak yapıyoruz. Şimdi ki hedefimiz aslında burada ki 17. 025 sistemini CÜTAM' a yerleştirip testlerin akreditasyonunu yapma noktasında çalışmaları başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, bakanlıklarının geniş bir çerçeve içerisinde hizmet vermekte olduğunu belirterek, "Bugün kamu ve üniversite iş birliği çerçevesinde Cumhuriyet Üniversitesi'nde bulunmaktayız. Bizim bakanlığımız geniş bir çerçeve içerisinde hizmet vermektedir. Bugün de Cumhuriyet Üniversitesi'nin bize ve çevre illere yardımcı olabilecek bir laboratuvarın olduğunu ve bu laboratuvarın hem ilimize hem Türkiye' ye hizmet edebilecek kapasite de olduğunu öğrendik. Bugün burada kamu ve üniversitemiz birbirine nasıl katkı sağlayabilir bunun görüşmesini yapıyoruz. Burada sahip olunan laboratuvar ilimize ve ülkemize büyük hizmetler verebilecek durumda. Bu laboratuvar çevresel etkiler, iklim değişikliği sebebiyle ve madenlerle oluşabilecek kirliliği çeşitli analizler yapabiliyor. Bu nokta da üniversitemizde oluşturulan bu laboratuvar sayesinde burada daha hızlı ve akademik olarak testler yapılmış olacak. Bu laboratuvar da çalışan akademik personelimizin bize katkısı çok olacak" şeklinde konuştu.

CÜTAM da uzman olarak görev yapmakta olan Dr. Dilara Ülger Özbek ise açıklamasında şunları söyledi. “Burada ıcepeak, iyon programatik ve birçok su analizinde kullanılan küçük çaplı cihazlardan sorumluyum. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir görüşme yaparak, yaptırdıkları test ve analizleri donanımlı bir laboratuvar olan CÜTAM'da yapılması konusunda görüşmeler sağlandı. Laboratuvarlar gezildi, cihazlarımız tanıtıldı ve akreditasyon işleminin tamamlanmasının ardından atık su ve bakanlığa ait birçok analizlerin burada yapılması için anlaşmalar sağlanacak” şeklinde konuştu.