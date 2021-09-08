Tezgahlarda yerini alan balıklar yüksek fiyatlarla alıcı buluyor

Sivas'ta balık sezonunun açılmasıyla balıklar tezgahlarda yerini aldı, fiyatlar yüksek olunca tezgah önleri ise boş kaldı.

Balık av yasağının sona ermesiyle balıkçıların ağları denizle buluştu. Sezonun açılmasıyla birlikte birçok ilde çeşit çeşit balıklar tezgahlar da yerini aldı. Sivas'ta da Eylül ayının başı itibariyle balık satışları başladı. Çupradan istavrite, mezgitten hamsiye çeşit çeşit balık türleri vatandaşların satışına sunuldu. Fiyatlarda ise geçen yıla oranla artış gözlemlendi. En çok tercih edilen hamsinin kilosu 25 liradan, istavrit 20 liradan, çupra-levrek ise kilosu 60 liradan satılıyor. Sivas'ta Karadeniz kentlerine göre balık fiyatları yüksek olunca tezgah önleri de boş kaldı.

Balık artarsa fiyat düşer

Halde Balık satışı yapan Oktay Duman, “Dokuzuncu ayın birinde sezon açılıyor, çıkan balıklar geliyor hepsi, günlük gelir. Arabalarımız soğuk havalı çalışıyor, taze gelir hayatta bayat balık olmaz. Yayından tutun A'dan Z'ye hepsi gelir. Çupra, levrek, mercan, mezgit, sarpa, palamut hepsi günlük gelir. Fiyatlarda geçen seneye göre hafif bir yükselme var ama düşer. Yoğunluk olursa daha iyi olur fiyatlar düşer. Balık daha çok olursa fiyat düşer. Havalar soğuyunca tezgahımız daha da genişler daha da büyür. Hamsinin kilosu 25 lira geçen sene 20 liraydı. Alabalık 40, mercan 60, çupra-levrek yetiştirme 55, çupra-levrek deniz balığı 60, sarpa 35, mezgit 40, uskumru 40, yayın 40, kalkan 120, somon balığı 120, istavriti 20 liradan satıyoruz. Vatandaşın talebi süper hamsiye, çeşit balığa da süper. En çok çupra, levrek, hamsi bunlar gidiyor şu an” dedi.