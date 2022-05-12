TFF 2. Lig Play-Off: Sivas Belediyespor: 0 - Bodrumspor: 0

TFF 1.
Lig'e yükselme Play-Off çeyrek final ilk maçında Sivas Belediyespor, sahasında Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Alper Akarsu, Cem Özbay, Ogün Kamacı
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut, Yasin Elmas (Mustafa Aydın dk. 88 ?), Alpay Koçaklı, Ozan Kılıçoğlu, İlhami Siraçhan Nas (Furkan Sağman dk. 86 ?), Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir (Oğuzhan Bozkurt dk. 74 ?), Abdullah Topkara, Enes Yılmaz
Bodrumspor: Ali Türkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Yekta Kurtuluş dk. 87 ?), Süleyman Güneş (Burhan Eşer dk. 71), Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Berk İsmail Ünsal dk. 76 ?), Bahadır Erol, Cenk Şen, Erem Çetinkaya
Sarı kartlar: Yücel Candemir, Yasin Elmas, Uğur Bulut, İlhami Siraçhan Nas (Sivas Belediyespor), Onur Akbay, Bahadır Erol, Üzeyir Ergün (Bodrumspor)