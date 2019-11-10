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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Bayburt Özel İdare: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Bayburt Özel İdare'ye 2-0 mağlup oldu.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi


Hakemler: Çağdaş Altay, Armağan Çekinmez, Efe Kurtuluş


Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı, Onur Erdem Günel (Osman Bayrak dk. 46) , Gencay Erten (Mustafa Aydın dk. 58), Burak Asan Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Şevki Çınar, Ömer Faruk Emeç, Fatih Çolak (Mete Sevinç dk. 70)


Bayburt Özel İdare: Alişan Şeker, Alper Tursun (Furkan Tütüncü dk. 21) (Burak Göksel dk. 90+2 ?), Erol Yükseker, Bilal gülden (Niyazi Gülden dk. 75), Haydar Deniz, Sinan Özkan, Tayyib Kanarya, Yusuf Onur Arıkan, Azad Filiz, Volkan Çekiç, Ethem Ercan Pülgir


Goller: Tayyib Kanarya (dk. 42), Burak Göksel (dk. 90+4) (Bayburt Özel İdare)


Sarı kartlar: Gencay Erten, Ömer Faruk Emeç, Eray Ataklı (Sivas Belediyespor), Ethem Pülgir, Furkan Tütüncü (Bayburt Özel İdare Spor)

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