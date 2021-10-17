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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Bodrumspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu


Hakemler: Yunus Dursun, Burak Gültek, Burak Sami Şad


Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut, Yasin Elmas, Alpay Koçaklı (Oğuzhan Bozkurt dk. 62), Ozan Kılıçoğlu (Mustafa Aydın dk. 78 ?), Sinan Özkan, Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir (Abdullah Topkara dk. 73 ?), Enes Yılmaz, Barış Sağır


Bodrumspor: Ali Türkan, Süleyman Özdamar, Yekta Kurtuluş (Cenk Şen dk. 36), Samet Yalçın (Adem Metin Türk dk. 89 ?), Berk İsmail Ünsal (Celal Dumanlı dk. 66), Harun Kavaklıdere (Erkan Değişmez dk. 89 ?), Omar İmeri (Süleyman Güneş dk. 46), Üzeyir Ergün, Muhammet Aran, Bahadır Erol, Sergen Yatağan


Sarı kartlar: Barış Sağır, Yasin Elmas, Enes Yılmaz (Sivas Belediyespor), Sergen Yatağan, Muhammet Aran, Süleyman Özdanmar (Bodrumspor)

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