TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Çorum FK: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Barkın Kara, Ramazan Ufuk Avdaş, Onur Gülter
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut, Emre Adiloğlu, Oğuzhan Bozkurt (Barış Bozdilki dk. 67), Ozan Kılıçoğlu, Gökhan Berkay Yıldız (Ahmet Özer dk. 46), Ömer İnan, Egehan Gök (Arda Keser dk. 83 ?), Tufan Kelleci, Emre Bayram, Safa Yıldırım
Çorum FK: Erdi Yokuşlu, Emre Öztürk, Salih Zafer Kurşunlu, Enes Nalbantoğlu, Murat Yıldırım, Ferhat Yazgan, Serkan Yavuz, Erkan Kaş, Ali Akkuş, Berat Ali Genç, Sinan Kurumuş
Goller: Berat Ali Genç (dk. 22), Murat Yıldırım (dk. 77) (Afyonspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Bozkurt, Safa Yıldırım, Arda Keser, Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), Ferhat Yazgan (Çorum FK)