TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Düzcespor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Enes Kanpara, Mehmet Kağan Bingül, Enes Biroğlu
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut, Oğuzhan Bozkurt, Ozan Kılıçoğlu (Gökhan Berkay Yıldız dk. 74), Halil İbrahim Mızrap, Furkan Sağman, Celal Emir Dede (Burak Özdemir dk. 80 ?), Arda Belen, Barış Bozdilki, Safa Yıldırım, Arda Keser
Düzcespor: Ersin Aydın, Erçin Ilgaz, Mümin Talip Pazarlı, Doğan Can Otman, Kerem Kaya, Emre Keleşoğlu (Osman Boz dk. 90 ?), Hasan Küçcük (Emre Gündoğdu dk. 75), Mehmet Özdıraz, Eren Karadağ (Çınar Tarhan Yıldız dk. 61), Altar Han Hidayetoğlu (Savaş Polat dk. 90 ?), Timur Kosovalı (Yasin Ozan dk. 61)
Sarı kartlar: Mümin Talip Pazarlı (Düzcespor)