TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Hekimoğlu Trabzon: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Gürcan Hasova, Osman Baruk, Furkan Ulu
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Alpay Koçaklı (Halil İbrahim Mızrap dk. 84 ?), Mustafa Aydın (Yasin Elmas dk. 77), Ozan Kılıçoğlu (İlhami Siraçhan Nas dk. 84 ?), Timur Kosovalı, Doğancan Kılıç (Muhammet Furkan Işık dk. 84 ?), Eşref Korkmazoğlu, Abdullah Topkara (Yücel Candemir dk. 69), Enes Yılmaz, Barış Sağır, Hakan Can Çimen
Hekimoğlu Trabzon: Özkan Karabulut, Onur Akdeniz, Hakan Yavuz, Musa Caner Aktaş, Halil İbrahim Tuna (Berkay Kara dk. 31), Yasin Palaz, Yunus Emre Gedik, Mehmet Sak (Tunahan Ergül dk. 69), Hakan Demir (Miraç Acer dk. 86 ?), Ali Aytemur, Mustafa Ethem Erboğa
Gol: Caner Aktaş (dk. 73) (Hekimoğlu Trabzon)
Sarı kartlar: Ozan Kılıçoğlu, Abdullah Topkara, Mustafa Aydın, Enes Yılmaz, Yasin Elmas (Sivas Belediyespor), Özkan Karabulut, Ali Aytemur (Hekimoğlu Trabzon)