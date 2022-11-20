TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - İnegölspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı İnegölspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Süleyman Yavaşoğlu, Sabri Üstünel
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut, Ozan Kılıçoğlu, Halil İbrahim Mızrap (Emre Bayram dk. 66), Ömer İnan, Tarık Kurt (Seymen Salih Adalı dk. 46), Tufan Kelleci, Ahmet Özer, Arda Belen (Oğuzhan Bozkurt dk. 40), Barış Bozdilki, Arda Keser (Gökhan Berkay Yıldız dk. 75)
İnegölspor: Sercan Çobanoğlu, Yunus Emre Duyan (Enes Bağdemir dk. 70), Serhat Emirler, Taşkın Kartal, Niyazi Batuhan Salman, Kadir Salih (Emir Özsoy dk. 28), Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Yusuf Ziya Gümüş, Taylan Özgün, Ömer Faruk Ermeç (Bahadır Taşdelen dk. 62)
Goller: Batuhan Salman (dk. 1), Ömer Faruk Ermeç (dk. 53) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Arda Keser, Ahmet Özer, Arda Belen, Tufan Kelleci, Uğur Bulut, Oğuzhan Bozkurt (Sivas Belediyespor), Emir Özsoy (İnegölspor)