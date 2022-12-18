TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Isparta 32 Spor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 19. ve ilk devrenin son hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot, Hakan Akkaynak, Nezihi Aytar
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut, Oğuzhan Bozkurt (Tarık Kurt dk. 78 ?), Ozan Kılıçoğlu (Burak Özdemir dk. 85 ?), Halil İbrahim Mızrap, Furkan Sağman, Egehan Gök (Celal Emir Dede dk. 62), Egemen Zengin (Gökhan Berkay Yıldız dk. 78 ?), Barış Bozdilki, Safa Yıldırım, Arda Keser
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç, Muhammet Aran, Musa Nizam, Bahadır Yıldırım (Ömer Kandemir dk. 46), Osman Torun, Cem Özdemir, Erdem Seçgin, Cemal Kızılateş (Oğuzhan Öztürk dk. 46), Hüseyin Afkan (Ömer Çiçek dk. 67), Abdullah Topkara (Burhan Eşer dk. 79 ?), Bahattin Berke Demircan
Sarı kartlar: Baha Yıldırım, Cemal Kızılateş, Furkan Bekleviç, Abdullah Topkara, Oğuzhan Öztürk (Isparta 32 Spor), Uğur Bulut (Sivas Belediyespor)