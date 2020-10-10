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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Serik Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Serik Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu


Hakemler: Furkan Bakan, Burak Gültek, Ahmet Bingöl


Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz, Uğur Bulut, Muhsin Polat, Ali Say (Burak Aydın dk. 88 ?), Mustafa Aydın (Hüseyin Tokmak dk. 70), Emre Şahin, Abdullah Halman (Uğur Mustafa Türk dk. 70), Mehmet Fatih Ayık, Cumhur Yılmaztürk (Şeyhmus Abdulkadir Aksu dk. 87 ?), Şevki Çınar (Muhammet Mustafa Gundak dk. 45), Fatih Çolak


Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Atakan Cangöz, Mahsun Çapkan (Bahadır Çiloğlu dk. 68), Murat Gürbüzerol (Gökay Eser dk. 10), Sinan Kalaycı, Yusuf Onur Arıkan, Sinan Özkan (Erkan Şahin dk. 68), Abdulsamet Burak, Cenk Kaplan, Sefa Narin (Yusuf Çelik dk. 89 ?), Emre Bekir (Mustafa Çınar dk. 89 ?)


Sarı kartlar: Ali Say, Cumhur Yılmaztürk, Abdullah Halman, Muhsin Polat (Sivas Belediyespor), Abdulsamet Burak, Atakan Cangöz (Serik Belediyespor)

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