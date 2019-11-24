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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Tuzlaspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu


Hakemler: Sinan Dereci, Ömer Lütfü Aydın, Ali Rıza Öztürk


Sivas Belediyespor: Sercan Yılmaz, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydoğdu (Mehmet Fatih Ayık dk. 65), Gencay Erten (Ömer Faruk Kalmış dk. 84 ?), Burak Asan, Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Şevki Çınar (Mustafa Aydın dk. 58), Ömer Faruk Emeç, Fatih Çolak, Mete Sevinç


Tuzlaspor: Bayram Olgun, Türker Toptaş, Doğan Can Otman, Sefa Aksoy, Sadık Baş (Umut Sönmez dk. 77), Gökcan Kaya, Mehmet Özdıraz (Murat Yılmaz dk. 82 ?), Göksu Türkoğlu, Kemal Tokmak, Devrim Taşkaya (Yasin Yener dk. 90 ?), Mustafa Emre Can


Goller: Sadık Baş (dk. 57), Gökcan Kaya (dk. 65) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Gencay Erten (Sivas Belediyespor), Sefa Aksoy, Göksu Türkdoğan, Mustafa Emre Can (Tuzlaspor)

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