TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Ankaraspor: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Ankaraspor'a 3-1 yenildi.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Can Cengiz, Sinan Bilen, Erol Ernek
Sivas Belediyespor: Ahmet Sabri Fener, Gökhan Çetinus, Ozan Kılıçoğlu (Görkem Kıran dk. 80 ?), Furkan Sağman, Safa Gundak (Emre Balkı dk. 6) (Burak Özdemir dk. 46), Mutlu Aksu Doğan (Ömer Selim Akar dk. 80 ?), Kaan Dorak (Duha Şahin dk. 63), Emirhan Subaş, Mustafa Murat Uslu, Arda Keser, Zihni Temelci
Ankaraspor: Atakan Akyol, Gökhan Kurumuş, Doğukan İnci, Engin Bekdemir (Berk Karadağ dk. 71), Çağrı Bülbül (Fatih Kızılkaya dk. 17), Erdal Öztürk (Alican Karadağ dk. 84 ?), Alaettin Batuhan Tur, Recep Yemişci, Mustafa Emre Can, Barış Zeren (Recep Taşbakır dk. 71), Bahattin Köse (Ramazan Eren Demir dk. 84 ?)
Goller: Erdal Öztürk (dk. 31) Bahattin Köse (dk. 50 pen.), Berk Karadağ (dk. 76) (Ankaraspor), Mutlu Doğan (dk. 66) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Fatih Kızılkaya, Erdal Öztürk (Ankaraspor), Arda Keser, Furkan Sağman (Sivas Belediyespor)