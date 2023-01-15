TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Arnavutköy Belediye: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Arnavutköy Belediye'ye 3-1 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Erhan Kutlu, Ramazan Ufuk Avdaş, Metin Yalçın
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus (Mustafa Murat Uslu dk. 46), Oğuzhan Bozkurt, Ozan Kılıçoğlu, Halil İbrahim Mızrap, Furkan Sağman, Tarık Kurt (Emre Balkı dk. 46), Halil Köçer, Onur Demir, Barış Bozdilki (Mehmet Bağlı dk. 67), Arda Keser
Arnavutköy Belediye: Fatih Gülmez, Ferhat Görgülü, Ömer Faruk Yılmaz, Mert Caymaz, Hakan Turan (Volkan Kılıç dk. 81), Tolga Şahin, Berat Satılmış (Siraç Susancak dk. 63), Furkan Işıkdemir (Doğancan Aynacı dk. 88 ?), Osman Bayrak, Adem Metin Türk (Kerem Kılıç dk. 88 ?), Berat Ali Genç
Goller: Furkan Işıkdemir (dk. 23), Berat Ali Genç (dk. 32 ve 57) (Arnavutköy Belediye), Oğuzhan Bozkurt (dk. 70) (Sivas Belediyespor)
Kırmızı kart: Ozan Kılıçoğlu (dk. 71) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Halil İbrahim Mızrap (Sivas Belediyespor), Ferhat Görgülü, Furkan Işıkdemir (Arnavutköy Belediye)