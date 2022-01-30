TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Ali Uğurtan Demirtaş, Hakan Erkan
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut, Yasin Elmas (Hüseyin Cihan Avcu dk. 75), Mustafa Aydın (Doğan Karakuş dk. 84 ?), Oğuzhan Bozkurt, Ozan Kılıçoğlu (Furkan Sağman dk. 72), Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir, Abdullah Topkara, Enes Yılmaz
Etimesgut Belediyespor: Emre Selen, İsmail Güner, Berk Akgönül (Halil Köçer dk. 63), Göksu Türkdoğan (Maksut Taşkıran dk. 89 ?), Oktay Kancı (Anıl Dikmen dk. 63), Mehmet Sıddık İstemi, Sezer Özmen, Burak Çolak (Muhammet Beşir dk. 63), Turan Yılmaz, Ömer Kandemir, Erdi Zengin (Furkan Ünsal dk. 90 ?)
Goller: Abdullah Topkara (dk. 24 pen.) (Sivas Belediyespor), Turan Yılmaz (dk. 77) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı kartlar: Ozan Kılıçoğlu, Eşref Korkmazoğlu, Uğur Bulut (Sivas Belediyespor), Oktay Kancı, Ömer Kandemir, Berk Akgönül, İsmail Güner, Muhammet Beşir, Sezer Özmen (Etimesgut Belediyespor)