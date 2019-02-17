TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Fatih Karagümrükspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrükspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Fatih Söyler, Abdulhamit Söyler
Sivas Belediyespor: Ahmet, Murat, Eray, Berkay, Güray (Halil İbrahim dk. 79 ?), Serkan Yavuz (İbrahim dk. 66), Alperen, Ali, Kerem, Mustafa, Ömer ( Emrah dk. 70)
Fatih Karagümrükspor: Tarık, Şenol, Youssef (Mehmet dk. 70), Erkan, Murat (Barış dk. 63), Ufuk, Bilal, Fatih, Selçuk, Uğur, Tuğrul (Ahmet dk. 46)
Gol: Ömer (dk. 11) (Sivas Belediyespor)
Kırmızı Kart: Selçuk (dk. 43) (Fatih Karagümrükspor)
Sarı kartlar: Ömer, Serkan Yavuz, Ahmet (Sivas Belediyespor), Erkan (Fatih Karagümrükspor)