İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Fatih Karagümrükspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrükspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Muhsin Yazıcıoğlu


Hakemler: Cihan Aydın, Fatih Söyler, Abdulhamit Söyler


Sivas Belediyespor: Ahmet, Murat, Eray, Berkay, Güray (Halil İbrahim dk. 79 ?), Serkan Yavuz (İbrahim dk. 66), Alperen, Ali, Kerem, Mustafa, Ömer ( Emrah dk. 70)


Fatih Karagümrükspor: Tarık, Şenol, Youssef (Mehmet dk. 70), Erkan, Murat (Barış dk. 63), Ufuk, Bilal, Fatih, Selçuk, Uğur, Tuğrul (Ahmet dk. 46)


Gol: Ömer (dk. 11) (Sivas Belediyespor)


Kırmızı Kart: Selçuk (dk. 43) (Fatih Karagümrükspor)


Sarı kartlar: Ömer, Serkan Yavuz, Ahmet (Sivas Belediyespor), Erkan (Fatih Karagümrükspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.