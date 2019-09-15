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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Kahramanmaraşspor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kahramanmaraşspor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi


Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Özcan Sultanoğlu, Harun Reşit Güngör


Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı (Onur Erdem Günel dk. 77), Mustafa Aydın (Onur Uslucan dk. 68), Gencay Erten, Burak Asan, Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Şevki Çınar (Mustafa Aydoğdu dk. 90 ?), Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak


Kahramanmaraşspor: Özkan Karabulut, Hüseyin Cihan Avcu (Recep Türköz dk. 89 ?), Haluk Türkeri (Burak Can Kunt dk. 75), Fatih Kamacı, Cerem Talha Dinçer, Gökhan Payal, Fatih Çiplak, Yusuf Emre Kasal, Safa Ali Memnun, Rıdvan Türker, Abdullah Topkara (Gökhan Çırak dk. 65)


Goller: Ömer Faruk Ermeç (dk. 85) (Sivas Belediyespor), Cerem Talha Dinçer (dk. 90) (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Burak Asan, Safa Yıldırım, Gencay Erten, Hayrullah Mert Akyüz (Sivas Belediyespor), Hüseyin Cihan Avcu, Fatih Çiplak, Gökhan Payal, Gökhan Çırak (Kahramanmaraşspor)

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