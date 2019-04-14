TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Kırklarelispor: 1

TFF 2.
Ligi Kırmızı Grup 31. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında Kırklarelispor'u ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Adem Cinek, Ali Rıza Öztürk, Hasan Erdoğan
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Murat, Eray (Gökhan dk. 70), Berkay, Emre, Güray (Emrah dk. 82 ?), Alperen (Alpay dk. 60), Kerem, İbrahim, Serkan Yavuz, Ömer
Kırklarelispor: Murat, Davut, Müslüm, Nuh, Emre Balkı, Ahmethan (Enis dk. 86 ?), Emre Keleşoğlu, Bahadır, Mert, İlter (Yusuf dk. 79 ?) Yüksel (İlker dk. 68)
Teknik Direktör: Ömer Faruk Serin
Goller: Eray (dk. 16) (Sivas Belediyespor), Müslüm (dk. 31) (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Berkay, Güray, Serkan, Ömer, Murat (Sivas Belediyespor), Bahadır, Mert, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Kırklarelispor)