İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Kırklarelispor: 1

TFF 2.

Ligi Kırmızı Grup 31. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında Kırklarelispor'u ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Muhsin Yazıcıoğlu


Hakemler: Adem Cinek, Ali Rıza Öztürk, Hasan Erdoğan


Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Murat, Eray (Gökhan dk. 70), Berkay, Emre, Güray (Emrah dk. 82 ?), Alperen (Alpay dk. 60), Kerem, İbrahim, Serkan Yavuz, Ömer


Kırklarelispor: Murat, Davut, Müslüm, Nuh, Emre Balkı, Ahmethan (Enis dk. 86 ?), Emre Keleşoğlu, Bahadır, Mert, İlter (Yusuf dk. 79 ?) Yüksel (İlker dk. 68)


Teknik Direktör: Ömer Faruk Serin


Goller: Eray (dk. 16) (Sivas Belediyespor), Müslüm (dk. 31) (Kırklarelispor)


Sarı kartlar: Berkay, Güray, Serkan, Ömer, Murat (Sivas Belediyespor), Bahadır, Mert, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Kırklarelispor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.