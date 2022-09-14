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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Nazilli Belediyespor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi


Hakemler: Efe Tanrıverdi, Mustafa Tosun, Azad İlhan


Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut, Ozan Kılıçoğlu, Ömer İnan (Seymen Salih Adalı dk. 83 ?), Tarık Kurt (Oğuzhan Bozkurt dk. 71), Tufan Kelleci, Celal Emir Dede, Ahmet Özer (Semih Kahraman dk. 57), Emre Bayram (Emre Adiloğlu dk. 57), Barış Bozdilki (Egehan Gök dk. 57), Safa Yıldırım


Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan, Mehmet Ersavaş (Çağrı Bülbül dk. 70), Cemal Şener (Hasan Çayrak dk. 41), Mert Özyıldırım, Nuh Aşkın, Bilal Ceylan (Mert Er Estik dk. 80 ?), Alim Harlak, Emre Toptan, Hakkı Can Aksu, Yılmaz Basravi (Şükrü Kaan Kılıçarslan dk. 80 ?), Hüseyin Çolak (Anıl Arıcıoğlu dk. 70),


Goller: Tufan Kelleci (dk. 44) (Sivas Belediyespor), Yılmaz Basravi (dk. 52) (Nazilli Belediyespor)


Sarı kartlar: Ömer İnan, Uğur Bulut, Safa Yıldırım (Sivas Belediyespor), Hüseyin Çolak, Bilal Ceylan, Alim Harlak (Nazilli Belediyespor)


Kırmızı kartlar: Zekeriya Topayan (dk. 39), Nuh Aşkın (dk. 80) (Nazilli Belediyespor)

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