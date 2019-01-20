İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor : 1 - Pendikspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta mücadelesinde Pendikspor deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2-1mağlup etti.


Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi


Hakemler: Mustafa Murat oğuz, Onur İçyer, Abdulkadir Döner


Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Halil İbrahim Can, Ercüment Eray Ataklı, Berkay Öztuvan, Emrah Bedir, Güray Gazioğlu (Gökhan Çırak dk. 46), Serkan Yavuz, Alperen Pak(Fatih Çiplak dk. 72), Ali Aydın ,Kerem Kaya, İbrahim Sürgülü(Ali Zorlu dk. 56)


Pendikspor: Emre Aydın, Fatih Çerlek, Süheyl Çetin, Ahmet Yazar, Oktay Balcı, Gökhan Sürücü (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 57), Erdem Koçal, Tunay Acar, Berkan Afşarlı, Ozan Papaker (Taha Tunç dk. 90), Mahmut Caner Alioğlu (Erdinç Çepoğlu dk.76)


Goller: Gökhan Çırak (dk. 48) (Sivas Belediyespor), Erdem (dk. 12), Oktay (dk.35) (Pendikspor)


Sarı Kartlar: Emrah Bedir, Berkay Öztuvan,Serkan Demirol (Sivas Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.