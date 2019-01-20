TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor : 1 - Pendikspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta mücadelesinde Pendikspor deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2-1mağlup etti.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Mustafa Murat oğuz, Onur İçyer, Abdulkadir Döner
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Halil İbrahim Can, Ercüment Eray Ataklı, Berkay Öztuvan, Emrah Bedir, Güray Gazioğlu (Gökhan Çırak dk. 46), Serkan Yavuz, Alperen Pak(Fatih Çiplak dk. 72), Ali Aydın ,Kerem Kaya, İbrahim Sürgülü(Ali Zorlu dk. 56)
Pendikspor: Emre Aydın, Fatih Çerlek, Süheyl Çetin, Ahmet Yazar, Oktay Balcı, Gökhan Sürücü (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 57), Erdem Koçal, Tunay Acar, Berkan Afşarlı, Ozan Papaker (Taha Tunç dk. 90), Mahmut Caner Alioğlu (Erdinç Çepoğlu dk.76)
Goller: Gökhan Çırak (dk. 48) (Sivas Belediyespor), Erdem (dk. 12), Oktay (dk.35) (Pendikspor)
Sarı Kartlar: Emrah Bedir, Berkay Öztuvan,Serkan Demirol (Sivas Belediyespor)