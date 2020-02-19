TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Sakaryaspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Mustafa Aydın, Abdullah Uğur Sarı, Emin Barlas
Sivas Belediyespor: Barış Başkan, Ozan Kılıçoğlu, Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın (Uğur Bulut dk. 71), Muhammed Mustafa Gundak, Abdullah Halman (Uğur Mustafa Türk dk. 60), Ali Say, Kerem Kaya, Mehmet Fatih Ayık (Serkan Yavuz dk. 79), Fatih Çolak
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Berk İsmail Ünsal, Alper Tursun, Hasan Bilal (Abdulaziz Solmaz dk. 63), Onur Eriş (Hamza Özdemir dk. 90 ?), Sinan Özkan (Burak Can Kunt dk. 79 ?), Denis Taşkesen, Berkay Can Demirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan
Goller: Hasan Bilal (dk. 28) (Sakaryaspor), Ercüment Eray Ataklı (dk. 90) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Kerem Kaya, Ozan Kılıçoğlu, Uğur Bulut (Sivas Belediyespor) Serkan Odabaşoğlu (Sakaryaspor)