TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Şanlıurfaspor: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Şanlıurfaspor'a 3-1 yenildi.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Hakan Erkan
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut, Semih Kahraman (Seymen Salih Adalı dk. 81 ?), Emre Adiloğlu (Rahmi Can Baş dk. 81 ?), Ozan Kılıçoğlu, Halil İbrahim Mızrap, Gökhan Berkay Yıldız, Alperen Erdinç, Tarık Kurt (Oğuzhan Bozkurt dk. 66), Erhan Tatlıdil (Arda Belen dk. 56), Ayhan Gençtürk (Hakan Demirci dk. 56)
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, İbrahim Sürgülü, Cumali Bişi, Kemal Rüzgar (Mehmet Yiğit dk. 87 ?), Bünyamin Balat (Erkam Develi dk. 46), Abdulsamet Burak (Feyyaz Belen dk. 46), Dilaver Güçlü (Şahin Fıstıkcı dk. 60), Semih Karadeniz, Mert Çapar, Mustafa Durak (Behlül Aydın dk. 46), Barış Gök
Goller: Kemal Rüzgar (dk. 26), Mert Çapar (dk. 67 ve 90+5) (Şanlıurfaspor), Ayhan Gençtürk (dk. 40) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Uğur Bulut, Ozan Kılıçoğlu, Gökhan Berkay Yıldız, Semih Kahraman (Sivas Belediyespor), Kemal Rüzgar, Cumali Bişi, Abdulsamet Burak (Şanlıurfaspor)