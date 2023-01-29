TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Somaspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Somaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Efe Tanrıverdi, Zafer Gayretli, Mehmet Sıraç Akpınar
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Halil İbrahim Mızrap (Safa Gundak dk. 74), Emre Balkı (Güray Gazioğlu dk. 58), Furkan Sağman, Mehmet Bağlı, Halil Köçer, Onur Demir, Burak Özdemir (Mustafa Doğan dk. 58), Arda Belen (Mustafa Murat Uslu dk. 84 ?), Barış Bozdilki (Arda Keser dk. 58)
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Yavuzhan Keleşoğlu, Kadir Kurt, Oğuzhan Yıldırım, Mücahit Aslan (Enes Tayfun dk. 77), Can Muhammet Vural (Ali Mert Aydın dk. 90 ?), Yusuf Türk (Yusuf Ensar Poyrazlı dk. 77), Erdem Aygül (Emirhan Uzun dk. 90 ?), Mustafa Şengül, Aray Korkmaz, Emrecan Bulut (Kadir Karış dk. 90 ?)
Goller: Yusuf Türk (dk. 3 ve 54) (Somaspor), Halil İbrahim Mızrap (dk. 28) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Halil İbrahim Mızrap, Arda Belen, Furkan Sağman (Sivas Belediyespor), Can Muhammet Vural, Oğuzhan Yıldırım, Yusuf Türk (Somaspor)