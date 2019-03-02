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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Tokatspor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Tokatspor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Muhsin Yazıcıoğlu


Hakemler: İlker Yasin Avcı, Mehmet Vargün, Şenol Bektaş


Sivas Belediyespor: Ahmet Üçgün, Murat, Serkay, Güray (Emre dk. 80 ?), Serkan Yavuz, Alperen (Gökhan dk. 73), Ali, Kerem, Alpay (Eray dk. 66), Mustafa, Ömer Faruk


Teknik Sorumlu: Şenol Kürkçüoğlu


Tokatspor: Akın, Emrah, Azat, Onur, Noyan, Ömer Kandemir, Ömer Alp Kulga, Anıl, Berat (Muhammet dk. 58), Doğan (Fırat dk. 67), Ahmet (Enes dk. 86 ?)


Teknik Sorumlu: Hasan Akçaylı


Goller: Ali (dk. 87) (Sivas Belediyespor), Fırat (dk. 83) (Tokatspor)


Sarı kartlar: Gökhan (Sivas Belediyespor), Ahmet, Ömer Kandemir, Ömer Alp Kulga (Tokatspor)

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