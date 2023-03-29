TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 29. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Sinan Özcan, Sezgin Şahbaz, Kerem Kalkan
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Ozan Kılıçoğlu (Görkem Kıran dk. 71 ?), Furkan Sağman, Safa Gundak, Kaan Dorak, Emirhan Subaş, Burak Özdemir (Güray Gazioğlu dk. 57), Mustafa Murat Uslu (Barış Uzun dk. 80 ?), Arda Keser, Zihni Temelci
Amed Sportif Faaliyetler: Cantuğ Temel, Hüseyin Güngör, Cenk Kaplan, Kerem Çağatay, Serdar Eylik (Taner Gümüş dk. 64), Okan Deniz (Cengiz Ötkün dk. 64), Mehmet Gürkan Öztürk (Yasin Abdioğlu dk. 75), Oğuz Çetinkaya (Anıl Şahin dk. 75), Mehmet Alaeddinoğlu, Muhammet Raşit Yöndem, Mansur Çalar (Çekdar Orhan dk. 81 ?)
Goller: Serdar Eylik (dk. 36), Mehmet Alaeddinoğlu (dk. 90+4) (Amed Sportif Faaliyetler), Zihni Temelci (dk. 76), Furkan Sağman (dk. 90) (Sivas Belediyespor)
Sarı kart: Kerem Çağatay (Amed Sportif Faaliyetler)