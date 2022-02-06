TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Bayburt İl Özel İdarespor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı Bayburt İl Özel İdarespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Batuhan Gültek, Muhammed Yılmaz, Serdar Soydan
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut, Alpay Koçaklı (İlhami Siraçhan Nas dk. 90 ?), Mustafa Aydın, Oğuzhan Bozkurt (Doğancan Kılıç dk. 67), Furkan Sağman (Doğan Karakuş dk. 90 ?), Hüseyin Cihan Avcu (Çağrı Tekin dk. 50), Halil İbrahim Mızrap, Abdullah Topkara (Erkan Şahin dk. 90 ?), Enes Yılmaz
Bayburt İl Özel İdarespor: Zülküf Özer, Sefa Narin, Onur Kolay, İlker Sayan (Ömer Yıldız dk. 46), Mehmet Taşçı (Ali Fırat Okunur dk. 46), Emre Şahin (Gökdeniz Varol dk. 73), Uğur Aygören (Tarık Mayhoş dk. 73), Yunus Emre Yalçın (Ömer Çalışkan dk. 84 ?), Tayyib Kanarya, Gökhan Yılmaz, Ömer Esenkaya
Goller: Furkan Sağman (dk. 5, 28) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Mustafa Aydın, Abdullah Topkara, Taha Demirtaş, Uğur Bulut, Halil İbrahim Mızrap, Çağrı Tekin (Sivas Belediyespor), Yunus Emre Yalçın, Emre Şahin, Ali Fırat Okur (Bayburt İl Özel İdarespor)