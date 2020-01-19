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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 19. hafta mücadelesinde Sivas Belediyespor, sahasında ağırladığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek puanını 27'ye yükseltti.



Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi


Hakemler: Oğuzhan Aksu, Adem Şahan, Musa Murat Emre


Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal, Ozan Kılıçoğlu (Mehmet Fatih Ayık dk. 74), Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın (Gencay Erten dk. 85 ?), Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Furkan Parsak (Taner Yalçın dk. 90 ?), Osman Bayrak, Şevki Çınar, Fatih Çolak, Mete Sevinç


Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Egemen Gençalp, Emirhan Subaş, Batuhan Ayvaz (Emre Işık dk. 90 ?), Oğuzhan Türk, Emre Özkan, Gökhan Yılmaz (Fatih Bektaş dk. 77 ?), Hüseyin Erkan, Emrecan Yıldızhan (Celal Dumanlı dk. 46), Timur Kosovalı, Medeni Bingöl, Hikmet Balioğlu


Goller: Ercüment Eray Ataklı (dk. 4), Hikmet Balioğlu (dk. 77 k.k) (Sivas Belediyespor)


Sarı kartlar: Ercüment Eray Ataklı (Sivas Belediyespor), Timur Kosovalı, Oğuzhan Türk, Emre Özkan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

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