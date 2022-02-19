TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Çorum FK: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Tarık Güldal, Adem Şahan, Hakan Akkaynak
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus (Doğancan Kılıç dk. 87 ?), Uğur Bulut, Yasin Elmas (İlhami Siraçhan Nas dk. 87 ?), Alpay Koçaklı, Oğuzhan Bozkurt (Doğan Karakuş dk. 70), Ozan Kılıçoğlu, Furkan Sağman (Çağrı Tekin dk. 87 ?), Eşref Korkmaz, Yücel Candemir (Abdullah Topkara dk. 70), Enes Yılmaz
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Mertcan Aşçı, Berkay Can Değirmencioğlu, Recep Türköz (Hakkı Can Aksu dk. 38), Murat Yıldırım (Aykut Akgün dk. 77), Serkan Yavuz, Volkan Okumak, Halil İbrahim Sönmez (Atakan Akkaynak dk. 46), Mehmet Akyüz (Volkan Keskin dk. 77), Sefa Akın Başıbüyük, Mahsun Çapkan (Kürşat Altunkaya dk. 82 ?)
Goller: Gökhan Çetinus (dk. 27), Abdullah Topkara (dk. 74) (Sivas Belediyespor)
Kırmızı kart: Berkay Değirmencioğlu (dk. 33) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Furkan Sağman, Oğuzhan Bozkurt (Sivas Belediyespor), Atakan Akkaynak, Aykut Akgün (Çorum FK)