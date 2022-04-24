TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Diyarbekirspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 37. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Diyarbekirspor'u 2-0 yenerek play-off maçlarına kalmayı garantiledi.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Burak Olcar, Süleyman Yavaşoğlu, Sinan Ertinğü
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut (Doğancan Kılıç dk. 89 ?), Yasin Elmas (Doğan Karakuş dk. 52), Alpay Koçaklı, Oğuzhan Bozkurt, Ozan Kılıçoğlu (Hüseyin Cihan Avcu dk. 89 ?), İlhami Siraçhan Nas (Çağrı Tekin dk. 89 ?), Furkan Sağman (Mustafa Aydın dk. 69), Eşref Korkmazoğlu, Enes Yılmaz
Diyarbekirspor: Mücahit Çıra, Şaban Özel, Baran Işık, İzzet Çelik (Anıl Kara dk. 82 ?), Emrullah Sayar (Oğuzhan Kayar dk. 63), Reşo Akın, İbrahim Has (Seymen Yağmur dk. 89 ?), Şahin Şafakoğlu, Serhat Enes Çalışkan, Ali Mert Aydın (Kerem Vapurluoğlu dk. 82 ?), Cihan Aydın (Serkan Güncü dk. 89 ?)
Goller: Alpay Koçaklı (dk. 58 pen.), Gökhan Çetinus (dk. 74) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Enes Yılmaz (Sivas Belediyespor), Reşo Akın, Şahin Şafakoğlu, Şaban Özel (Diyarbekirspor)