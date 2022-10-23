TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Esenler Erokspor: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Esenler Erokspor'a 3-2 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Süleyman Bahadır, Çağlar Öztürk, Oğuzhan Yiğit Karpuz
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Ozan Kılıçoğlu, Furkan Sağman, Ömer İnan, Tarık Kurt (Oğuzhan Bozkurt dk. 46), Tufan Kelleci (Halil İbrahim Mızrap dk. 83 ?), Celal Emir Dede (Burak Özdemir dk. 46), Ahmet Özer, Barış Bozdilki, Safa Yıldırım, Arda Keser (Seymen Salih Adalı dk. 75)
Esenler Erokspor: Akın Alkan, Serdar Cansu, Enes Kayar, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu, Muharrem Öner (Berk İsmail Ünsal dk. 33), Alper Karaman, Sertaç Çam, Onur Eriş (Serhat Baştan dk. 65), Yusuf Akyel (Hasan Yurtseven dk. 77), Serdar Deliktaş (Cenk Doğan dk. 77)
Goller: Barış Bozdilki (dk. 20), Seymen Salih Adalı (dk. 89) (Sivas Belediyespor), Serdar Deliktaş (dk. 41), Yusuf Akyel (dk. 45), Serhat Baştan (dk. 87) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Barış Bozdilki, Burak Özdemir (Sivas Belediyespor)